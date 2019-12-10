Tediye 2019 ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 tediye tarihleri belli mi?

Tediye 2019 ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı tediye alacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca çalışan tediye ödeme tarihlerini araştırıyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödeniyor. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Tediyelerin dördüncü taksitlerinin Aralık ayında ödenmesi bekleniyor.Tediye 2019 ödemeleri ne zaman yapılacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün konu ile ilgili yazısı haberimizde..

TEDİYE ÖDEMELERİ 2019 NE ZAMAN?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık’ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödenecek.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ilave tediyenin 39 günlük ilk üç taksiti ödendi. İlave tediyenin ilk taksiti 30 Ocak, ikinci taksiti 31 Mayıs, üçüncü taksiti ise 9 Ağustos’ta ödendi. Dördüncü taksitler ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

SGK PRİMİ DE KESİLİYOR

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabi. Dolayısıyla ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekiyor. Bu çerçevede ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve ilave tediyenin ödendiği tarihte işçinin bulunduğu vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılıyor. İşçinin bulunduğu vergi dilimine göre ilave tediyeden yapılacak gelir vergisi kesintisi farklılaşıyor. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi de kesiliyor.

KADROYA GEÇEN TAŞERON DA FAYDALANIYOR

Kadroya geçen taşeron işçiler, kamu işçisi statüsünde oldukları için geçtiğimiz yıl da, bu yıl da tediyeden yararlandı. Ağustos ve aralıkta da kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyeleri ödenecek. Kanuna göre belediyelerde ve belediyelere bağlı teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Bu çerçevede belediyede çalışan işçilere ve belediyeye bağlı teşekkül olan İETT gibi kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de ilave tediye alamıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE 745 LİRA

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına ilave tediyelerinin ilk üç taksidi ödendi. Asgari ücretle çalışan bekar bir işçi eylülden itibaren bir üst vergi dilimine geçtiği için ilave tediyenin son taksidinde daha yüksek vergi kesintisi olacak. Ocakta 792 TL ilave tediye alan bekar asgari ücretli, aralıktaki ödemede gelir vergisi kesintisi nedeniyle daha düşük tediye alacak. Bu da 745 TL olarak hesaplanıyor. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artıyor. Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi üç taksit ilave tediye toplamı olarak 2.377 TL aldı. 13 Aralık’ta ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödenecek.

MADENCİLERE TEK SEFERDE ÖDENECEK

Maden işçilerine ise 52 günlük ilave tediyenin tamamı 23 Aralık tarihinde tek seferde ödenecek. Linyit ve taşkömürü madenlerinde yer altında çalışan işçilere en az asgari ücretin iki katı tutarında ücret ödenmesi gerektiği ve yer altında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf oldukları için en az 7.538 TL ilave tediye alacaklar. Diğer madenlerde yer altında çalışan işçilerden asgari ücretle çalışanlara ise toplam 3.769 TL ilave tediye ödenecek.

2020 TEDİYE TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2020 tediye ödemelerine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor.