Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7703
  • 6,376
  • 278.408
  • 100487
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye düşürdüklerini bildirdi.

Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduklarını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tüm müşterilerimiz dosya masrafı ödemeden, 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan, müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender kaza yaptı!
Çapkınlıkta yine ofsayta düştü! Mesajları ifşa oldu
Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'
Ivana'ya 'sert' tepki!
Birinci yıl için 3 milyonluk hediye
<p>Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Güney Yarım Küre´deki Avustralya´nın Quennsland şehrine b

´Masa Başı´ İşten Sıkılınca Kıtalar Arası Maceraya Atıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan'daki 'Atıl Kurt' aslında...

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı