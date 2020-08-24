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  3. TCMB'nin sıkılaştırma adımları sürüyor: Repoda BIST kotasyonu azaltılacak
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:54 | Son Güncelleme:

TCMB'nin sıkılaştırma adımları sürüyor: Repoda BIST kotasyonu azaltılacak

TCMB'nin sıkılaştırma adımları sürüyor: Repoda BIST kotasyonu azaltılacak

Merkez Bankası, BIST repo pazarında yapılan fonlamanın gerektiği zamanlarda azaltılabileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 23 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 23 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebileceği kaydedilen açıklamada, ihalelere ilişkin detayların veri platformları aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi.

Duyuruda, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının azaltılabileceği de bildirildi.

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