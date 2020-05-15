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TCMB o tebliğde değişikliğe gitti

TCMB o tebliğde değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen tebliğe, yapılan değişiklik kapsamında ek bir madde eklendi.

"Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanma" başlığı ile eklenen madde, tebliğde "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır." şeklinde yer aldı.

AA


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