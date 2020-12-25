25 Aralık 2020 Cuma 17:18 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... TCMB Başkanı Ağbal'dan dijital para açıklaması: "2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz"
TCMB Başkanı Naci Ağbal, dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi olduğunu açıklayarak, "Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz." dedi.
TCMB Başkanı Ağbal, enflasyon hedefi hakkında, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." dedi.
AA'da yer alan son dakika haberine göre Ağbal, "Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.