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  • TCMB Başkanı Naci Ağbal: Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:06 | Son Güncelleme:

TCMB Başkanı Naci Ağbal: Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır

TCMB Başkanı Naci Ağbal: Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır

TCMB Başkanı Naci Ağbal yaptığı son dakika açıklamasında, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal yaptığı son dakika açıklamasında, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirtti.

Ağbal, "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Naci Ağbal, 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararlarının alınacağını kaydetti.

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