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  • TCMB, 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak
23 Ekim 2020 Cuma 11:06 | Son Güncelleme:

TCMB, 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak

TCMB, 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4. Enflasyon Raporu'nun 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yılın 4. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2020-III" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında (orta noktası yüzde 8,9) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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