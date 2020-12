TCDD'ye eğlence çıktı!

Çin’e uğurlanan ihracat treninin ‘yolundan döndüğü’ yönündeki asılsız iddialar, TCDD için eğlenceli bir yolculuğa dönüştü. Çin treni artık girdiği her istasyonda konum atıyor. TCDD’yi, ’Çin treni nerede’ başlığıyla Twitter’den her gün yaptığı bu paylaşımlara götüren süreç ise 4 Aralık’ta başladı. O gün yapılan törenin ardından tren, her ihracat yükünde olduğu gibi gümrük işlemleri için Halkalı’ya uğradı.

VİDEO İLE ALAY ETTİLER

Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), ihracat treninin yolundan geri dönerek Halkalı Garı’na getirildiğini duyurdu. Sendika ”Çin’e yollanan bir ihracat treni aslında yok, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bir şov uğruna yanıltılması var” açıklaması yaptı. Sendikanın bu açıklaması kısa sürede bazı yayın organlarında “Çin treni yolundan döndü” diye haberleştirildi. Hatta bir TV sunucusu video çekip alay etti.

TCDD, ‘Çin treni nerede’ başlığıyla her istasyonda paylaşımda bulunuyor.

UZUN DÜDÜKLE CEVAP

Bunun üzerine TCDD önce bir açıklama yaparak Halkalı’ya gümrükleme işlemleri ve Çin’den gelen ilave talepler için uğradığını duyurdu. Ardından da TCDD ’Çin treni nerede’ başlığıyla her duraktan paylaşımda bulundu. Hatta “Çin treni nerede diye soranlar olmuş” ifadesiyle bir video bile yaptı. Videoda trenin uğradığı istasyonlar paylaşıldı. TCDD ile alay eden TV sunucusunun paylaştığı videoya da videolu cevap verdi. Videoda önce sunucunun alaycı gülüşleriyle biten sözlerine yer verildi. Ardından da videoda uzun bir tren düdüğü eşliğinde çeşitli istasyonlarda çekilmiş görüntüler yer aldı.

Çin treni dün Kars’tan Çin’e uğurlandı.

TREN 8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KAT EDECEK



Çin’e giden ilk ihracat treni, Türkiye’deki 2 bin 323 kilometrelik parkurunu dün tamamladı. Tren, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek. TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştıracak. Tren, önümüzdeki dönemde Marmaray’ın, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor’un tam kapasiteyle işletilmesi için çok önemli adım olarak yerini alacak.