TCDD personel alımı yapıyor! TCDD personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Devlet Demir Yolları (TCDD) personel alımı yoğun ilgi görüyor. TCDD'den yapılan duyuruya göre, 60 sürekli işçi alımı gerçekleşecek. 13 Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, 14 Lokomotif Tamircisi, 14 Elektrikçi, 12 Vagon İmal ve Tamircisi, 4 Kaynakçı, 3 Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü alımı yapılacak. Peki, TCDD personel alımı ne zaman, şartlar neler?

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TCDD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Belirlenen pozisyonlar için 28 Aralık 2020 ile 1 Ocak 2021 tarihleri arasında İŞKUR sitesinde ilanlar yayınlanacak. Başvurular İŞKUR internet sitesinden yapılabilecek.

TCDD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

"Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresindeki ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır.(www.tcddtasimacilik.gov.tr) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)"