TBMM personel alımı sonuçları açıklandı mı? Meclis personel alımı ne zaman?

TBMM personel alımı 2020 yoğun ilgi görüyor. Alım berber, terzi, anaokulu öğretmeni, bakıcı annesi teknisyen, aşçı, bulaşıkçı, garson gibi pozisyonlar için yapılacak. Alım için başvurular 25 Ağustos'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar çağrılacakları sınavı ve sınav sonuçlarını bekliyor. Peki, Meclis personel alımı sınavı ne zaman? TBMM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

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TBMM PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuzun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı unvanlarda (298) kadro için açılan sınava başvuruda bulunan ve sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan adaylardan, kadro unvanları itibarıyla KPSS puanlarına en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

Başarı Listesi için tıklayınız.

Sözlü ve uygulama sınavları Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak olup Ankara’da TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde, İstanbul’da ise Filiz-i Köşk Göztepe Mahallesi Mustafa Mazhar Bey Sokak No:14/4 Kadıköy/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI HAKKINDA

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları gerekmektedir.