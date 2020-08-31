TBMM personel alımı sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? TBMM personel alımı sınav tarihi belli mi?

TBMM personel alımı yoğun ilgi görüyor. Başvuruların 25 Ağustos'ta sona erdiği alım berber, terzi, anaokulu öğretmeni, bakıcı annesi teknisyen, aşçı, bulaşıkçı, garson gibi pozisyonlar için yapılacak. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini alım için yapılacak sınava çevirdi. Ancak sonuçların açıklanmasının öncesinde alım için sınav yapılacak.

TBMM PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik https://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 12.08.2020 tarihinde başlayıp 25.08.2020 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları gerekmektedir.

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SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.