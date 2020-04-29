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Tayvanlılardan pandemi atağı

Tayvanlılardan pandemi atağı

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) Tayvan'dan 6 firma ve 1 araştırma enstitüsüyle birlikte COVID-19 tespit çözümlerinin tanıtıldığı online ürün lansmanı gerçekleştirdi.

COVID-19’u saptamaya kapsamlı bir çözüm getiren gerçek zamanlı PCR bazlı test, antijen hızlı test, antikor hızlı test ve analiz sistemleri teknolojilerinin aralarında olduğu bir çok ürünün tanıtıldığı etkinliğe, COVID-19 pandemisine yönelik çözümleri araştırmak için etkili bir işbirliği platformu oluşturmak üzere dünyadan 200 potansiyel alıcı firma katıldı. 


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