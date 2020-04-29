Tayvanlılardan pandemi atağı

COVID-19’u saptamaya kapsamlı bir çözüm getiren gerçek zamanlı PCR bazlı test, antijen hızlı test, antikor hızlı test ve analiz sistemleri teknolojilerinin aralarında olduğu bir çok ürünün tanıtıldığı etkinliğe, COVID-19 pandemisine yönelik çözümleri araştırmak için etkili bir işbirliği platformu oluşturmak üzere dünyadan 200 potansiyel alıcı firma katıldı.