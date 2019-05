Tatilciye yazlık rehberi

Yaz geldi çattı. Tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak hala planını yapmamış olanlar da var. Otel yerine yazlık düşünenler ise yazlık satın almanın mı yoksa kiralamanın mı daha avantajlı olacağı sorusuna yanıt arıyor. Bu doğrultuda bugüne kadar yazlık sahibi olmayanlar hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Bir haftalık tatil için minimum 5 bin lira harcama yapmaktansa, yılın 3-4 ayını yazlığında geçirmek isteyenler, ek masraf çıkarmayacak bir alım için plan yapıyor. Bir yazlığın kira maliyeti yılda 7-10 bin liradan başlarken, tatilini arzu ettiği gibi geçiremeyenler bütçelerine uygun bir alım yapmayı tercih ediyor.

İSTANBULLU 'TRAKYA' DİYOR

Silivri ve Çatalca’da arsa yatırımlarından sonra yazlıklar da revaçta. Bu yıl güzergâhı netleşecek olan Kanal İstanbul’un en sükseli yatırımları yazlıklar olacak. Tekirdağ, Balıkesir, Yalova ve Bursa’daki yazlıkların da İstanbullular için vazgeçilmez olduğunu söyleyen uzmanlar, bu bölgelerdeki fiyat aralıklarının dört mevsim oturulan evler kadar değerli olduğunu vurguluyor. Hatta Yalova’da fiyatların diğer yörelere göre yüksek seyrettiği belirtiliyor.

ÇEŞME'DE TALEP FARKLI

Yazlık turizminin yıldızlı ilçesi Çeşme’de, Reisdere, Alaçatı ve Mordoğan, Bozköy bölgeleri öne çıkıyor. Bölgede otel konseptinde hizmet veren ve kendine ait özel sahili bulunan lüks rezidanslar da inşa ediliyor. Konutlarda metrekare fiyatı 8 bin lira ile 9 bin 500 lira aralığında değişiyor. Daha küçük kullanım alanına sahip rezidanslar için ise 550 bin liradan başlayan fiyatlar söz konusu. Özellikle Çeşme-Urla arasındaki yolun yenilenmesiyle bölgeye olan ilgi arttı.

MARMARİS DE GELİŞİYOR

Yabancı turistin Ege’deki ilk uğrak noktalarından Marmaris’te de Göcek, Longöz, Yediadalar, Küfre, Karacasöğüt ve Kandilli koyları imara açılıyor. Bu sayede Marmaris, yeniden gayrimenkulün gözdesi olacak. Şu anda bölgede 15 yıl ve üzeri binalarda metrekare satış fiyatı 3 bin ila 3 bin 500 lira bandında. Sıfır binalarda ise bu rakam 4 bin 500 lira civarında seyrediyor. Konut fiyatları ise 400 bin liradan başlayıp 2 milyona kadar çıkıyor.

BODRUM’SUZ OLMAZ

Gayrimenkul firmaları ve alıcılar için her dönem cazibesini koruyan merkezlerin başında Bodrum geliyor. Bölgede yıllardır gayrimenkul işiyle ilgilenenler, “Bodrum’da gayrimenkul almanın şu an için tam zamanı” diyor. Bodrum’da peşin yerine 120, hatta 240 aya varan konut kredisiyle yazlık sahibi olmak mümkün. Bölge genelinde sezonluk kiralık yazlıklar 30 bin ila 100 bin, satılık olanlar ise 250 bin liradan 3 milyona kadar her keseye hitap ediyor.

ANTALYA YERLİ YABANCI DOSTU

Turizmin başkenti Antalya’da, yazlı- kışlı bir tercih süreci yaşanıyor. Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya, Mersin, Gazipaşa, Alanya, Anamur gibi bölgelerde fiyatlar hâlâ avantajlı. Yazlıklar İstanbul’daki bir markalı projenin değer kazanma sürecine neredeyse eşit. Yazlık alırken kazançlı çıkmak isteyenler için Alanya da doğru bir adres. Uzmanlar, Güney'den yazlık alımında kazançlı bir yatırım yapmak için Muğla, Antalya ve Aydın bölgesinin cazip olduğunu belirtiyor.

BÖLGE Mİ FİYAT MI?

Akdeniz'de Antalya Kaleiçi, Kemer, Kaş, Marmaris, Göcek, Fethiye; Ege sahillerinde Gümüşlük, Alaçatı, Kuşadası, Çeşme, İzmir ve Bodrum, tercihte ilk sıralarda yer alıyor. Üst gelir grubu daha çok bu bölgelerde yazlık yatırımı yapıyor. Marmara ve Karadeniz sahillerinde konumlanan yazlık evlerin fiyatları daha uygun olarak görünüyor. Silivri, Kumburgaz ve Selimpaşa'da satılık ikinci el yazlık dairelin fiyatı 55 bin ila 250 bin, müstakil bahçeli ve villa tipi olanların fiyatı ise 200 bin lirayla 1.5 milyon lira arasında değişiyor.

(Güneş)