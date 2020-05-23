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  3. Tatil planı yapana özel izin belgesi
23 Mayıs 2020 Cumartesi 05:01 | Son Güncelleme:

Tatil planı yapana özel izin belgesi

Tatil planı yapana özel izin belgesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta tatil planı olanlar için tarih verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bayramdan sonra İstanbul’dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak. Haziran başı itibariyle geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar. Hedefimiz, haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak” dedi. Bakan Ersoy “Aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye’nin geleceği yönünde” diye konuştu.


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