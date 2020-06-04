Tatil kredisi nasıl çekilir, başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tatil kredisi 2020

Tatil kredisi nasıl çekilir, başvuru nasıl yapılır? Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 1 Haziran normalleşme takvimi çerçevesinde sosyal hayatı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı amaçlayan kredi paketleri açıklandı. Düşük faizli taksit seçenekleri ve geniş vade seçenekleri yoğun ilgi görüyor. 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tatil kredisi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.



TATİL KREDİSİ NASIL ÇEKİLİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

ZİRAAT BANKASI TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve Banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunuyor.

Banka ile anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilere kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.

VAKIFBANK TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri seyahat acentesi ve VakıfBank tarafından ödenecek; müşterilerimiz taksit ödemesine 9 ay sonra başlayacaktır.



HALKBANK TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

Bankamızdan maaş alan emekli ve Bordro24 müşterilerimize anlaşmalı seyahat/turizm firmalarından yapılacak tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile Tatil Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.