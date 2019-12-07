'Tataristan'da Türklerin 2.5 milyar dolar yatırımı var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan’da önemli Türk yatırımları bulunduğunu belirterek, “Firmalarımız Rusya’ya hizmet ederken Türkiye’nin de ihracatına büyük katkı sağlıyor” dedi. Tataristan’da Kamaz’ın kamyon fabrikasını inceleyen Varank, daha sonra Hayat Kimya, Kastamonu Entegre, Şişecam ve Coşkunöz Holding gibi Türk yatırımcıların üretim merkezlerini gezdi.

FIRSATLAR SUNUYOR

Varank, Tataristan’da faaliyet gösteren 140 Türk şirketinin 2.5 milyar dolara yakın yatırımı olduğunu belirterek, bölgenin sunduğu fırsatları Türk yatırımcıların da çok iyi değerlendirdiğini kaydetti.

PETROKİMYADA TÜRKİYE DAVETİ

Bakan Varank, Kamaz firmasıyla Tatneft’in petrokimya tesisine gittiklerini anlattı. Bu firmaları yatırım için Türkiye’ye davet ettiklerini vurgulayan Varank, “Tataristan’daki büyük petrokimya tesislerini Türkiye’ye davet ediyoruz” dedi.