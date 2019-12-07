Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Tataristan'da Türklerin 2.5 milyar dolar yatırımı var'

'Tataristan'da Türklerin 2.5 milyar dolar yatırımı var'

'Tataristan'da Türklerin 2.5 milyar dolar yatırımı var'

Bakan Varank, Tataristan’daki 140 Türk şirketinin 2.5 milyar dolara yakın yatırımı olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan’da önemli Türk yatırımları bulunduğunu belirterek, “Firmalarımız Rusya’ya hizmet ederken Türkiye’nin de ihracatına büyük katkı sağlıyor” dedi. Tataristan’da Kamaz’ın kamyon fabrikasını inceleyen Varank, daha sonra Hayat Kimya, Kastamonu Entegre, Şişecam ve Coşkunöz Holding gibi Türk yatırımcıların üretim merkezlerini gezdi.

FIRSATLAR SUNUYOR

Varank, Tataristan’da faaliyet gösteren 140 Türk şirketinin 2.5 milyar dolara yakın yatırımı olduğunu belirterek, bölgenin sunduğu fırsatları Türk yatırımcıların da çok iyi değerlendirdiğini kaydetti.

PETROKİMYADA TÜRKİYE DAVETİ

Bakan Varank, Kamaz firmasıyla Tatneft’in petrokimya tesisine gittiklerini anlattı. Bu firmaları yatırım için Türkiye’ye davet ettiklerini vurgulayan Varank, “Tataristan’daki büyük petrokimya tesislerini Türkiye’ye davet ediyoruz” dedi.


Almanya'da Sibel Can rüzgarı
Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
Ünlü oyuncu hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
<p>Kadıköy´de 9 yaşındaki otizmli erkek çocuğu B.Ö.´nün ailesi, eğitimine ve tedavisine yardımcı olm

Skandal Görüntüler! Otizmli Çocuğa Eğitmeni Dehşeti Yaşattı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek özellik! 7 Aralık itibarıyla başlıyor

Muğla'da satışa çıkarıldı! Bir kase çorbası 350 dolar