Taşıt kredisi nasıl alınır, faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi 2020

Taşıt kredisi hakkında bilgi almak isteyen kişiler sık sık “Taşıt kredisi nasıl alınır, faiz oranları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası alınan olumlu gelişmeler sonucunda normalleşme adımları atıldı. Kamu bankaları da sosyal hayatı yeniden canlandırmak için taşıt kredisinin de içinde bulunduğu 4 yeni kredi paketini duyurdu. Araba almak isteyen vatandaşlar taşıt kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi 2020 ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

B. İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.