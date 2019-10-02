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  3. Taşıt kredisi hesaplama:Taşıt kredisi faiz indirimi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı!

Taşıt kredisi hesaplama:Taşıt kredisi faiz indirimi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı!

Taşıt kredisi hesaplama:Taşıt kredisi faiz indirimi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı!

Taşıt kredisi hesaplama işlemleri yoğun ilgi görüyor. Taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde açıklanan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Bugün son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

Taşıt kredisi hesaplama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından özel taşıt kredisi paketleri sunuldu. Araba sahibi olmak isteyenler taşıt kredileri sayesinde bankalara uygun vade ve faiz oranlarıyla borçlanabiliyor. Kampanyaya  Mercedes ve Toyota firmaları da dahil oldu. Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINA MERCEDES VE TOYOTO DA DAHİL OLDU

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.

TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI OTOMOBİL FİRMALARI 

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

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