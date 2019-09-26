Taşıt (araç) kredisi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi hesaplama

Taşıt kredisi faiz oranları hesaplama ekranı araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi hesaplama nasıl yapılır? Kredi faiz oranları ile ilgili yapılan indirim açıklamaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını duyurdu. Kampanya ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.