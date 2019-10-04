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Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi hangi araçlara verilir?

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar" Taşıt kredisi hangi araçlara verilir"

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları taşıt kredi faiz oranlarında indirime gittiklerini açıklamıştı.Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kredi seçeneğini merak ediyor. Mercedes ve Toyota markaları da kampanyaya dahil oldu. Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar, hangi araçlara verilir? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası başlatıldı. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim tarihinde başladı ve 31 Aralık'a kadar devam edecek. Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar,  hangi araçlara verilir? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA- TIKLAYINIZ

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.

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