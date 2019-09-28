Taşıt kredisi faiz oranları 2019 ne kadar?Halkbank, Vakıfbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama

Taşıt kredisi faiz oranları 2019 ne kadar? sorusu araba sahibi olma hayali kuranlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası özel taşıt kredisi paketlerini müşterisine sundu. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Hangi banka ne kadar taşıt kredisi veriyor? merak ediliyor. Taşıt kredisi faiz oranları 2019 ve Halkbank, Vakıfbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama işlemleri haberimizde sizlerle..

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35’e indirdi. Halkbank, 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19’a düşürürken, 500 bin liranın altında yüzde 0.99 olarak tuttu.