İlave tediye ödemeleri ile ilgili Resmi Gazete açıklaması araştırılıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler “İlave tediye ikramiye ne zaman yatacak” sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bakanlar Kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye daha verilebilir. Geçtiğimiz yıl ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yer almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de karar yer almıştı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapıldı. Tediye ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayında ilave tediye ödemeleri ayın 7’sinde, Ağustos ayında 17’sinde yapılmıştı. Yapılacak ödeme tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel Resmi Gazete açıklamaları haberimiz içerisine eklenecektir.

Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oldu. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Son ödeme Aralık ayında gerçekleştirildi.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapıldı. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçti. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.

26 GÜNLÜK TUTAR KADAR

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.