Taşeron belediye işçileri tediye zammı alacak mı?

Taşeron işçilerin tediye alıp almayacağı merak ediliyordu. AKSAM.COM.TR yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili bilgilere yer verdi.

Belediyelerde ve bağlı (İETT gibi) teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerdeki işçiler ise bundan yararlanamıyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçen taşeron işçiler ilave tediye alamıyor.

Geçen hafta içerisinde medyada belediyeye ait şirketlere kadro geçişi yapılan taşeron işçilerin de ilave tediye alabileceği yönünde haberler yer aldı. Haberler konuyla ilgili bir Yargıtay kararına dayanıyor. Karara konu olan olayda İETT’nin alt işvereninde çalışan bir işçi, İETT ile alt işveren arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu iddia ederek dava açmış.

SADECE DAVALI İŞÇİ İÇİN

Konuyu değerlendiren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işçinin iddiasını haklı bulmuş ve işe girdiği tarihten itibaren İETT’nin işçisi olarak değerlendirmesi gerektiğine hükmetmiş. Muvazaalı alt işveren ilişkisi tespit edildiğinde İş Hukuku’ndaki ilke, işçinin baştan itibaren asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla dava açan işçiye İETT’de aynı dönem çalışan işçilere hangi haklar sağlanıyorsa bu hakların sağlanmasına karar verilmiştir. Bu haklar içinde İETT işçisine ödenen ilave tediye de yer alıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği söz konusu karar yalnızca dava açan işçiyi kapsıyor. Dolayısıyla herkes için uygulanabilir bir karar değil. Aynı dönemde İETT’nin alt işverenlerinde çalışan işçiler de muvazaalı bir alt işveren ilişkisi bulunduğunu iddia ederler ve mahkeme de işçileri haklı bulursa dava açan işçiler yararlanamadıkları haklarını elde edebilirler.

İlave tediye, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca ödeniyor. Kanuna göre belediyelerde ve belediyelere bağlı (İETT gibi) teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de ilave tediye alamıyor.

Yargıtay da aynı görüşte

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de, benzer şekilde görüş bildirerek, belediyeye bağlı teşekküllerle belediyeye ait şirketlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerle ilgili düzenleme sonrası belediyelerde çalışan alt işveren işçileri, belediyeye ait tek bir şirket bünyesinde çalışmaya başladılar. İlave tediye kanununda ise belediyeye ait şirketlerde çalışan işçilere ilave tediye ödenmeyeceği hüküm altına alınmış olduğu için bu işçilere ilave tediye ödenmiyor.

Düzenleme yapılırsa alınabilir

Söz konusu kişiler belediye veya belediyelere bağlı teşekküllerde istihdam edilmedikleri için ilave tediye hakkından faydalanamıyor. Ancak bu konuda bir düzenleme hayata geçirilirse, belediyeye ait şirketlerde çalışan işçiler de ilave tediye hakkından yararlanabilirler.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.