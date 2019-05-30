Taşeron son dakika haberleri! İlave tediye ödemeleri 2019 ne zaman?

İlave tediye ödemeleri için heyecan devam ediyor. Kadroya geçen taşeron işçi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz ocak ayında resmi gazete içerisinde yer alan haberin ardından ilk ödemeler 31 Ocak’ta yapıldı. İkinci ödemeler ise 31 Mayıs’ta yapılacak. Tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete’de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine; Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.