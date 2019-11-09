Taşeron son dakika haberleri: 9 Kasım taşeron ek ödemeler ve kit taşeron kadro gelişmeleri..

Taşeron son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nden (KİT) çalışanlarını ilgilendiren kadro kararı geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete yayımlanarak yürülüğe giren karar uyarınca KİT'e hizmet alım sözleşme dahilinde çalışan personel yapılacak sınavda başarılı olduğu takdirde kadroya alınacak. Kadroya geçen taşerona ek ödeme var mı? 9 Kasım taşeron ek ödemeler ve kit taşeron kadro gelişmeleri..

TAŞERON KİT SON DAKİKA HABERLERİ

2 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 . maddesinde , KİT 'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması için şu ifadelere yer verildi:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibariya en az 2 yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı KHK 'nın geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır.

Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 ünü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda, her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortakları için Bakanlık tarafındna belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşlanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 inci mddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yıl içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tesepit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.

Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlaması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5 Ocak 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.

GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu Teşebbüsleri 4 Nisan 2007 tarili ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sadece mevsimlik işçilerde ve/veya kampanya işçilerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinğin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir.

2020 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam ay süresi 22 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde , yıl içinde askerden dönecekler dikkate alınarak Aile Bakanlığına vize edilir.

TAŞERON EK ÖDEME YAPILACAK MI?

Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesin'den geldi.

Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İŞ Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, 696 Sayılı KHK ile mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve asgari ücretin katlarına (%10, %20, %30,vb.) çalışan adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle açılan dava işçiler lehinde sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı’na karşı Ankara 24. İş Mahkemesi’ne açılan davada yerel mahkeme, 10 Eylül 2019 tarihli duruşmada itiraz yolu açık olmak üzere davamızın kabulüne karar verdi.

YENİ ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?



Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek ücretlerin tespit edilmesi gerekecek.

FARKLI EMSAL DAVALAR DEVAM EDİYOR



Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, mahalli idarelerin iktisadi teşebbüsleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen üyelerimiz adına, geçiş sonrası asgari ücretin yüzdelik katlarının uygulanmaması nedeniyle farklı işverenlere karşı açılan emsal davalar devam etmektedir."

Kaynak: SGK Rehberi