Tarladan sofraya aracısız online satış

Bir yanda emek verip yetiştirdiği ürünü para etmediği için yola döken çiftçiler, diğer yanda marketlerden astronomik fiyatlarla ürün almak zorunda kalan tüketiciler... Girişimciler, Türk tarım sektörünün kronikleşen bu sorununa çözüm bulmak için yarışıyor.

UYGUN FİYATLI ÜRÜN

İTÜ Çekirdek’in girişimcilik yarışması Big Bang Start-up Challenge’da yarı finale kalan 2 girişimci, kurdukları dijital tarım platformları üzerinden üreticileri, doğrudan tüketicilere ulaştırarak aracıların neden olduğu fiyat artışlarının önüne geçmeyi başardı. Çiçeği burnunda girişimcilerin kurduğu dijital tarım platformları, çiftçiye ürününü değerinde satma fırsatı sunarken, tüketiciye de daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürüne ulaşma olanağı yaratıyor. Yerel üreticileri tüketicilerle buluşturan tanıtım ve dijitalleşme platformu Komşubostan, çiftçi ailelerden gelen Yozgatlı ve Adanalı iki genç girişimci tarafından kuruluyor. Küçük ve orta ölçekli çiftçileri aracılara mahkum etmeden alıcılara ulaştırmayı hedefleyen platform, köyde 1 ineğinin sütünü satmak isteyen Ahmet amcanın da, tarlasından topladığı çilekten reçel yapan Ayşe teyzenin ürününü de değerinde tüketiciye ulaştırıyor.



ÜÇ AYDA 260 ÜRETİCİ

Çiftçilere sağladığı güçle adeta bir dijital kooperatif gibi çalışan Komşubostan’a kurulalı henüz üç ay olmasına karşın 48 şehirden toplam 260 yerel üretici üye oldu. Şu ana kadar 10 bin kullanıcıya ulaşan platform, bir yıl içinde 81 ilden üreticiyi bünyesine dahil etmeyi hedefliyor.

ANADOLU ÇİFTÇİSİNİ DÜNYAYA AÇIYOR

Çiftçi son kullancıyla buluşturan bir diğer dijital tarım platformu ise Farmer Expert. Uygulamayla, çiftçiler bir yandan doğru ürün yetiştirme konusunda destek alırken, diğer yandan alıcı şirketlere doğrudan ulaşabiliyor. Alıcılar da Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilere bir tıkla ulaşıp, ürünlerini satın almadan önce inceleme olanağı buluyor. İzlenebilirlik altyapısıyla tarım ürünlerini tohumdan sofraya kadar takip ederek, tüketiciyi doğru bilgilendiren platformun kurucu ortağı Murat Bak, “Firmamız, Anadolu’daki çiftçinin ürününü blockchain teknolojisiyle Türkiye ve dünyadaki alıcılara ulaştırıyor. Normalde bir çiftçi ürününü satarken ambalajcı, lojistik şirketi, depocu, banka, sigorta, alıcı marketlerle ayrı ayrı bağlantı kurmak zorunda. Biz tüm bu süreçleri tek bir dijital platformda herhangi bir ücret almadan ona sunuyoruz” dedi.



KOOPERATİF MANTIĞIYLA ÇALIŞILIYOR



Türkiye'de bir ürün çiftçiden tüketiciye gelene kadar, depolama, lojistik, hal komisyoncuları ve marketler tarafından fiyatlandırılıyor. Komşubostan, üreticiyi sitesine ücretsiz kaydediyor. Burada üreticinin adresi, Instagram profili, web sitesi, sunduğu kargo imkanlarına kadar tüm bilgilere yer verilerek üreticinin tanıtımı yapılıyor.

KOMİSYONSUZ PAZAR YERİ



Sisteme kaydolan üreticiler ‘Komşupazar’ isimli komisyonsuz pazar yerinde aylık 35 TL üyelik bedeliyle diledikleri kadar ürün satabiliyor. 150 kalem tarım ve gıda ürününün satıldığı Komşupazar, yeterli ölçeğe sahip olamadığı için marketlere giremeyen küçük ve orta çaplı işletmeleri bir dijital kooperatif mantığıyla nihai tüketiciye ulaştırıp perakende satış yapmasına olanak sağlıyor.