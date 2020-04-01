Tarla ve market arası fiyat farkı 5.7 kata ulaştı

Bayraktar “Üretici fiyatlarında büyük bir düşüş var ancak bu düşüş tüketici fiyatlarına yansımıyor” diye konuştu. Bayraktar, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan olduğunu bildirdi. Diğer taraftan İTO’ya göre İstanbul’da mart ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 1.78 arttı.