Tarla ve market arası fiyat farkı 5.7 kata ulaştı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında üretici ve market fiyat farkının 5.7 kata kadar ulaştığını söyledi.
Bayraktar “Üretici fiyatlarında büyük bir düşüş var ancak bu düşüş tüketici fiyatlarına yansımıyor” diye konuştu. Bayraktar, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan olduğunu bildirdi. Diğer taraftan İTO’ya göre İstanbul’da mart ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 1.78 arttı.