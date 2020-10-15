Tarımsal destekte alt sınır 2 bin lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekle ilgili yeni yapılan düzenlemeyle alt sınırın 2 bin lira olduğunu açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, İzmir'de "Tarım Ormanının Geleceği Zirvesi" programında konuşan Pakdemirli, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." dedi.

Bakan Pakdemirli "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız." diye konuştu.