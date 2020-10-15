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  • Tarımsal destekler ne kadar olacak? Bakan Pakdemirli'den tarım destek ödemesi açıklaması
15 Ekim 2020 Perşembe 12:08 | Son Güncelleme:

Tarımsal destekler ne kadar olacak? Bakan Pakdemirli'den tarım destek ödemesi açıklaması

Tarımsal destekler ne kadar olacak" Bakan Pakdemirli'den tarım destek ödemesi açıklaması

Tarım destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Tarımsal destekler ile üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Bakan Pakdemirli'den tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama geldi.

Tarımsal destek ödemeleri üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından veriliyor. Çiftçilere verilen tarım destek ödemeleri hububat, organik zeytin zeytin, arı, dana kesim, çay gibi konularda verimin artırılmasına yardımcı oluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destekler hakkında miktar bilgisini paylaştı.

TARIMSAL DESTEKLER NE KADAR OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin güncel miktar bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli tarımsal destekler ile ilgili, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." ifadelerini kullandı.

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