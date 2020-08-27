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  3. Tarımsal destekler ne zaman ödenecek? Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?
27 Ağustos 2020 Perşembe 21:06 | Son Güncelleme:

Tarımsal destekler ne zaman ödenecek? Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Tarımsal destekler ne zaman ödenecek" Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile çiftçilere destekleme ödemeleri yapılıyor. Hububat, organik zeytin zeytin, arı, dana kesim, çay gibi konularda çiftçilere yine bakanlık tarafından belirlenen konularda destekleme ödemesi yapılmaktadır. Peki, Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Çiftçilere destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile gerçekleştiriliyor. Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekler ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

TARIMSAL DESTEKLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Pakdemirli: "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." şeklinde açıklama yaptı.

TARIMSAL DESTEK NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile çiftçilere destekleme ödemeleri yapılıyor. Hububat, organik zeytin zeytin, arı, dana kesim, çay gibi konularda çiftçilere yine bakanlık tarafından belirlenen konularda destekleme ödemesi yapılıyor.

TARIMSAL DESTEK NASIL ALINIR?

Tarımsal destekleme başvurusunda bulunmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kay olmak gerekiyor. Daha sonra tarımsal destek isteğinizle ilgili bir dilekçe yazmalı ve dilekçeyi Tarım İl / İlçe Müdürlükleri’ne teslim etmeniz gerekiyor. Müdürlükçe yapılan inceleme nihayetinde başvurunuz onaylanırsa tarımsal destek ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz.

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