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Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." dedi.

Pakdemirli, "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." diye konuştu.


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