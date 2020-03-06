Tarımsal destek ödemeleri saat kaçta yatacak? Tarımsal destek ödemeleri 2020 yattı mı?

Tarımsal destek ödemeleri, üreticilere yapacakları tarımsal destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Üreticilerin heyecanla beklediği tarımsal destek ödemeleri bugün yatacak. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün üretici hesaplarına yatırılacak." dedi. Detaylar haberimizde..

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2020 YATTI MI?

toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal destekler, bugün saat 18.00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırılacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ödemeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteklerimizi, bugün saat 18.00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız.”