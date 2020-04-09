'Tarımı çiftçi değil, 'melek'ler yapacak'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Koronavirüsle birlikte insanlık doğal kaynakların nasıl hoyratça tüketildiği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. 1 aylık evde kalma döneminde karbon salınımı azaldı, hava temizlendi, hayvanlar doğada özgürce dolaşmaya başladı. Bu süreçle birlikte ‘sürdürülebilirlik’ kavramı kişilerin de şirketlerin de gündemlerinde çok daha üst sıralara yerleşmeyi başardı. Sürdürülebilirlik denince ilk akla gelense su ve gıda...

DİKEY TARIM YOLDA



Hızla artan dünya nüfusuna 2050 yılına kadar 2-2.5 milyar insanın daha ekleneceği tahmin ediliyor. Peki kaynaklar bu nüfusa yetecek mi. İşte bu konu artık teknoloji dünyasının da ilgi alanına giriyor. Yeni iş dünyanın yapı taşları olacak start up’lar tarıma da el attı. Şimdilerde kentlerde yapılacak dikey tarım projeleri start up’ların gündeminde.

10 ŞİRKET İLGİLENİYOR



Signify Genel Müdürü Eran Görgen Türkiye’den 10’a yakın start up’ın kentlerde dikey tarım yapmak için kolları sıvadığını söyledi. Philips markasıyla üretim yapan Signify’ın faaliyet alanlarından birinin de yeni nesil tarım çözümleri olduğunu anlatan Görgen, “Profesyonel bitki yetiştiriciler için bahçeciliğe yönelik özel aydınlatma çözümleri sunuyoruz. Dünyada pek çok örneği bulunan dikey tarım uygulamaları artık Türkiye’nin de radarında. Yalnız bu ilgiyi sektör dışından görüyoruz. Yani tarım yapan insanlar, çiftçiler değil, start up’lar, melek yatırımcılar konuyla ilgileniyor” dedi. Philips aydınlatma ile şehir içi dikey tarımın Türkiye’de ilk denemelerinin Taksim’de bulunan ‘ek, biç, ye, iç restoran’ tarafından yapıldığını söyledi.

ÖNCELİKLİ ÜRETİM YEŞİL YAPRAKLILAR



Türkiye’de dikey tarımla ilgili ilk adımların atıldığı bir çok girişim olduğunu vurgulayan Eran Görgen, “Projelerde daha çok marul ve türevleri gibi yeşil yapraklı sebzeler öne çıkıyor. Ayrıca ilaç sektörlerine girdi olarak kullanılan defne fesleğen gibi ürünler için de bakıyorlar. Dünyada bu anlamda en önemli çalışmalardan biri yine ilaç sektörünün önemli bir girdisi olan kenevirle ilgili. Ancak bizdeki regülasyonlardan dolayı şimdilik kenevir ajandalarla yer bulmuyor”diyor. Görgen ayrıca finansal şirketlerden de bu alanda teşvikler, destekler krediler konusunda özel ajandaların oluşturulduğunu sözlerine ekliyor.

1 KENT ÇİFTLİĞİ 50 BİN KİŞİYİ DOYURABİLİR



Şu anda dünyada tarım için kullanılan su temiz kaynaklarının yüzde 70’ini oluşturuyor. Dünyadaki ekilebilir alanların ise 80’i kullanılıyor. ABD’de sebzelerin tarladan sofraya gelene kadar kat ettikleri mesafe 2,569 km. Oysa ki 1 şehir çiftliği 50 bin kişiyi doyurabilir. Eran Görgen tüm bunların kaçınılmaz bir sonucu olarak dünyada dikey tarımın çok hızlı bir gelişim kaydedeceğine inanıyor.

ANAHTAR TESLİM ÇİFTLİK



Tarımla ilgisi olmayan girişimciler bu alana yatırım yapmak isterse ne yapacak. Görgen’in verdiği bilgiye göre start up’lar tam da bu noktada devreye girecek: “Dikey tarım için konteyner şeklinde hazır bir çözüm vereyim, alın kullanın’ diyecekler. Siz de direkt çilek veya marul yetiştirmeye başlayabileceksiniz.”

SU TÜKETİMİ AZALIYOR HASAT SÜRESİ KISALIYOR



Eran Görgen, dikey tarımla bitkinin DNA’sına dokunmadan sadece yetişme süreci içinde etrafındaki sıcaklık, nem, ışık gibi değişen etkileri kontrol ederek verimliliğin arttığını söylüyor. Görgen “Örneğin bir kilogram marulu yetiştirmek için 25 litre su gerekirken bunu yüzde 40 azaltabiliyoruz, hasat sürecini de aynı oranda kısaltabiliyoruz” dedi.