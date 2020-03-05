Tarımda ‘hümik asit'li organik gübre mucizesi

Türkiye’de tarım arazilerinin büyük çoğunluğunda görülen organik madde noksanlığını gidermenin en ekonomik ve hızlı çözüm yollarından birinin toprağa veya bitkiye doğrudan hümik asit uygulaması olduğu belirtiliyor. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, TKİ HÜMAS ürününün yerli ve milli kaynaklardan üretiliyor olmasını çok önemsediklerini söyledi ve ekledi:

KÖMÜRDEN ÇIKIYOR



“Kuru şartlarda ekmeklik buğday deneme alanında yapılan TKİ HÜMAS uygulamasında kullanım miktarına bağlı olarak yüzde 33’e varan verim artışları elde edilmiştir. En az 1.5 milyon litre TKİ HÜMAS ürününü 2025’e kadar yurtiçi ve yurtdışında tarımsal üretimin kullanımına sunmayı hedefliyoruz.” Hümik asitin, topraktaki organik maddelerin ana bileşeni olan humusun en aktif maddesi olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu: “Hümik asitler, kısmen veya tamamen çürümüş bitki veya hayvan artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahve renkli maddelerdir. Bu asit, doğada en fazla leonardit olarak adlandırılan düşük kalorili kömürlerin içerisinde bulunuyor. Leonardit ise kömür durumuna ulaşmamış organik bir maddedir. Diğer organik ürünlerle karşılaştırıldığında leonardit, hümik asitler açısından çok zengindir. Bilimsel verilere göre 1 litre sıvı hümik asidin 8 ton hayvan gübresine, 1 kilogram katı hümik asidin ise 30 ton hayvan gübresine eşdeğer olduğu belirtiliyor.”

TOPRAĞI İYİLEŞTİRİYOR



Şubat ayında ‘de imzaladıkları sözleşmeyle Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından üretilen TKİ HÜMAS adlı ürünün 5 yıl boyunca pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda tek yetkili ve başbayisi olduklarını hatırlatan Yumaklı, “Humik asitler toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek verim kapasitesini artırır. Organik madde yönüyle zengin topraklarda yetiştirilen bitkiler daha iyi beslendiği için bol verimli ve üstün kaliteli ürün elde edilmesi kolaylaşır” dedi.

ÜRÜNDE VERİMİ ARTIRDI



TKİ HÜMAS ürünün çeşitli bitkilerde denendiğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti: “Manisa’da bir üzüm bağında yapılan denemede, TKİ HÜMAS’ın uygulanan dozuna göre üzüm verimini yüzde 36 artırdığı ve asmaların sürgün uzunluğuna etkisi yönüyle de yüzde 100’e varan oranda katkı sağladığı görüldü. Isparta’da 5 yaşındaki kiraz ağaçlarında yapılan denemede ise ağaç başı verimin yüzde 80 civarında yükseldiği tespit edildi. Ekmeklik buğday uygulamasında ise kullanım miktarına bağlı olarak yüzde 33’e varan oranda verim artışları elde edildi.”

2 MİLYON LİTRELİK İLK SATIŞ



TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun da linyit sahalarında atıl halde bulunan leonarditleri değerlendirip ekonomiye kazandırılması amacıyla 2009 yılında hümik asit üretim faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Mehmet Uygun, “Kurumumuza bağlı Konya Ilgın Kontrol Müdürlüğü’nde bulunan Hümik Asit Üretim Tesisinde modern şartlarda ve yüksek kalitede üretimini gerçekleştirdiğimiz TKİ-HÜMAS markalı ürünümüzden bugüne kadar toplam 2 milyon litre satış yapılarak topraklarımızla buluşması sağlandı” bilgisini paylaştı.