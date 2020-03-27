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  3. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte personel alımı son dakika açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte personel alımı son dakika açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman" İşte personel alımı son dakika açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den personel alımına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi" diyerek 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini yapacağı tarihleri duyurdu. Pakdemirli, " 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den personel alımına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli "Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi" diyerek 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini yapacağı tarihleri duyurdu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Pakdemirli, " 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2153 kişilik kadroya atamaların yapılacağını söyledi. Bakan Pakdemirli 790 Veteriner Hekim, 699 Ziraat Mühendisi, 363 Gıda Mühendisi, 101 Su Ürünleri Mühendisi, 11 Veteriner Sağlık Teknikeri, 189 Ziraat Teknikeri atamasının yapılacağını belirtti.


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