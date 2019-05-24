Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt destek ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, şubat ve mart ayı için çiğ süt destek ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi.

Bakanlık yazılı açıklamada, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin detayları açıkladı.

Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin yarın saat 18.00’den sonra tek seferde ödeneceği bildirildi. Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verileceği duyuruldu.

(AA)