Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye net bir tarım ürünleri ihracatçısı ülke konumuna yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin kırsal kalkınmasının geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresine (UKAFEST) katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, programa Pakdemirli'nin yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmanın temel anahtarının, kırsal kalkınmadan geçtiğini ifade etti.

Kırsal kalkınma alanında yapılacak her türlü yatırım ve çalışmanın, ülkelerin kalkınmasını hızlandıracağını belirten Pakdemirli, "Kırsalın kalkınması, tarım-gıda sektörünün kalkınması demektir. Tarım-gıda sektörünün kalkınması da, ekonominin ve bağlı olarak da ülkenin kalkınması demektir. Dolayısıyla kalkınmanın temelinde; yerel vardır, kırsal vardır, köy vardır, doğduğumuz topraklar vardır" dedi.

'TÜRKİYE, EN YÜKSEK BÜYÜME ARTIŞINA SAHİP ÜLKEDİR'

Bakan Pakdemirli, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, kırsal alanlarda yaşayan nüfusun ise 3.1 milyar olmasının beklendiğini, ayrıca son yıllarda AB'de kullanılan tarım alanının gerilediğini ve gerilemenin de devam edeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

AB ekilebilir arazisinin yüzde 3 oranında azalarak 2030 yılına kadar 104 milyon hektara düşmesinin beklendiğine dikkat çeken Pakdemirli, "İşte tarım alanlarının azalması, tarımdan ayrılan insan sayısı, pandemiye bağlı dünya ekonomik buhranı gibi nedenlerle, toplam AB tarımsal gelirinin, önümüzdeki 10 yıl boyunca reel olarak önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Buna karşılık; OECD ülkeleri içinde yıllık yüzde 2.9 ile en yüksek büyüme artışına sahip ülke Türkiye'dir. Son 20 yılda ülkemizde de ekilebilir alanlar azalmasına rağmen, modern tarım yöntemlerinin kullanımı, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve desteklerle tarımsal üretimimiz iki katından fazla artmıştır. Son 2.5 yılda da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkin ve hızlı yapısı sayesinde, Türkiye, toplam ihracatının yüzde 10'undan fazlasını karşılamak suretiyle, net bir tarım ürünleri ihracatçısı ülke konumuna yükselmiştir" diye konuştu.

"480 BİN PROJEYE, 26.5 MİLYAR TL HİBE DESTEĞİ ÖDEDİK"

Pakdemirli, ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal alt yapı yatırımları kapsamında, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve IPARD hibeleri dahil, bugüne kadar toplam 480 bin projeye, 26.5 milyar lira hibe desteği ödediklerini söyledi. Bu destekler sayesinde, kırsalda reel olarak yaklaşık 48.5 milyar TL'lik yatırım yapıldığını ve 350 bin yeni istihdam oluşturulduğunu hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız. Geçen yıl pilot olarak başlayan, 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlayan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayımızı da 23'ten, 46'ya çıkardık."

'SUYA, SON 18 YILDA 254 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK'

Bakan Pakdemirli, kırsalda su ve sulama sorununun kalmaması için bütün imkanların seferber edildiğini ve bu konuda ülke genelinde son 18 yılda yaklaşık 254 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20.1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2.5 yılda ise su alanında yaklaşık 38 milyar liralık yatırım yaptık. Böylece çiftçilerimize yıllık 2.6 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Önümüzdeki yılı da, '2021 Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda yeraltı barajları başta olmak üzere, suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız"