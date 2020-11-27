Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 ay suyu var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tedirginlik yaratan İstanbul’un barajlarında 3 aylık su kaldığını söyledi. NTV’nin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli “Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul’un 3 aylık suyu var” dedi. Koronavirüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldıklarını da belirten Pakdemirli “En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız” diye konuştu. Bakan Pakdemirli gıda denetimleri konusunda ise “7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız” dedi.

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ BUGÜN



Pakdemirli bir süre önce başlattıkları ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi kapsamındaki ‘Söz Veriyorum’ kampanyasında bugüne kadar 755 bin vatandaşın gıda israfını önleme sözü verdiğini de belirtti. Pakdemirli geçen yıla oranla orman yangınlarının yüzde 33 arttığını da söyledi. Pakdemirli, yetiştiricilere buzağı desteği kapsamında toplam 641.6 milyon liranın bugün ödenmeye başlanacağını da bildirdi.

826 TARIM İŞÇİSİ ALINACAK



Bakan Pakdemirli, bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı yapacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli “Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” diye konuştu.