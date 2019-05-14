Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz: Çiftçilerimizin ve tarımın destekçisi olmaya devam edeceğiz

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın stratejik önemine değindi.

Dünya Çiftçiler Günü'nün bu öneme dikkati çekmek amacıyla belirlendiğini belirten Poyraz, "850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımıza yönelik yeni kampanyalar başlattık. Ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bazı ürünlerde faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Kar amacı gütmeden tarımsal üretimi desteklemek ve piyasada dengenin korunmasını sağlamak amacıyla kendi şirketlerimizin ürünlerini ortaklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Poyraz, Gübretaş'a ait sıvı ve toz gübreleri 180 güne varan vadelerle faizsiz olarak kredilendirdiklerini anımsatarak, sağladıkları diğer desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Seracılık faaliyetinde bulunan ortaklarımıza örtü altı üretim paketimiz kapsamında 180 güne kadar sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Bereket Sigorta tarafından düzenlenen tarım sigortası poliçelerini hasat sonuna kadar faizsiz kredilendiriyoruz. Tarkim'in ürettiği zirai mücadele ilaçlarında faizsiz kredi veriyoruz. Ortaklarımızın fide ihtiyaçları için faizsiz kredi sağlıyoruz. Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerini Kurban Bayramı'na kadar çok uygun koşullarla kredilendiriyoruz."

"Amacımız uygun fiyatla gıdaya ulaşımı sağlamak"

Kampanyalarla ilgili bilgi almak isteyen Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının üye oldukları kooperatiflere müracaat edebileceklerini vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Bir buçuk asırdır hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, merkez ve 17 bölge birliği, bin 625 kooperatif ve 207 hizmet bürosuyla her zaman çiftçilerimizin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam edecektir. Amacımız tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına, ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli ve kazançlı bir gelecek diliyorum."

(AA)