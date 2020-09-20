Tarım kredi bakiyesi 7 ayda 14 milyar lira arttı

Bankacılık sektörü, Türkiye'nin stratejik alanlarından birisi olan tarıma güçlü desteğini devam ettiriyor. Tarım kredi bakiyesi 7 aylık dönemde 13 milyar 998 milyon liralık artış göstermiş durumda.

AA'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 sonunda 107 milyar 834 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, bu yılın temmuz sonunda 121 milyar 832 milyon liraya ulaştı.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNE 3,2 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 2019 sonunda 2 milyar 546 milyon lira olurken, temmuz sonu itibarıyla bu tutar 3 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Yılbaşından itibaren geçen 7 aylık süreçte balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi 656 milyon lira arttı.

Balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesinin 759 milyon lirasını kısa, 2 milyar 265 milyon lirasını orta ve uzun vadeli, 177 milyon lirasını da takipteki krediler oluşturdu.

"ÜRETİCİ SAYISI 4,5 MİLYON KİŞİYİ AŞTI"

2010-2020 döneminde tarımsal üretime yönelik olarak kullandırdıkları kredilerin miktarının 258 milyar TL'yi, kredi kullandırdıkları üretici sayısının ise 4,5 milyon kişiyi aştığını söyleyen Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos sonu itibarıyla kredileri devam eden 685 bin üreticimiz ve 73,4 milyar TL'nin üzerinde kredimiz var. Bu kredilerin yüzde 33'ü yatırım kredilerinden, kalan kısmı ise işletme kredilerinden oluşuyor."

FAİZ ORANLARI SIFIRA KADAR DÜŞTÜ

Bankaca kullandırılan tarım kredilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üreticilere çok güçlü faiz desteği verdiğini ifade eden Pişmaf, bu faiz desteği ile üreticilere yansıyan faiz oranlarının bazı üretim konularında sıfıra kadar düştüğünü söyledi.

Ağustos sonu itibarıyla 121 bin üreticinin yaklaşık 6,8 milyar TL kredi borcunu bu uygulamalar çerçevesinde uzun vadeye yayarak ödeme imkanından yararlandığını belirten Pişmaf şunları söyledi:

"Ziraat Bankası olarak, standart kredilerin yanı sıra üreticilerimizin farklı sorunlarına ve ülkemizin tarım stratejilerine uygun kredi ürünleri ile de farkındalık oluşturuyoruz. Birikmiş tarımsal sulama ve elektrik borçlarının taksitlendirilmesi, koyunculuğun geliştirilmesi amacını güden Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi, Seracılık Kredi Paketi gibi uygulamalarla üreticilerimizi yönlendiriyor ve geliştiriyoruz. Ayrıca, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile eğitimli genç çiftçiler yetiştiriyoruz."

"GIDA SEKTÖRÜ SEKTEYE UĞRARSA BAŞKA HİÇBİR ŞEYİN ÖNEMİ KALMAMIŞTIR"

Tarımsal üreticilere ve yatırımcılara, yapacakları tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak Ziraat Bankası'na mutlaka uğramalarını ve kredi uygulamaları hakkında bilgi almalarını tavsiye eden Pişmaf, "Pandemi süreci tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki tarımsal üretim ve dolayısıyla gıda tedariki sekteye uğrarsa başka hiçbir şeyin önemi kalmamaktadır." dedi.

"TARIMI MİLLİ MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ"

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koç ise, tarımı milli bir mesele olarak gördüklerini belirterek, sadece finansman alanında çözümler üretmediklerini, çoğunluğu ziraat mühendislerinden ve çiftçi ailelerinin çocuklarından oluşan ekiplerle üretimin her anında çiftçinin kişisel danışmanı gibi hizmet vermeye özen gösterdiklerini anlattı.