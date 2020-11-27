Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım Bakanlığı personel alımı şartlar belli mi?

Tarım Bakanlığı personel alımı hakkında açıklama Bakan Bekir Pakdemirli'den geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı için 826 kadrolu işçi alınacak. Pakdemirli, personel alımlarında mülakat yapılmayacağı İŞKUR üzerinden belirli şartları bulunduran kişiler kura usulüne göre Tarım Bakanlığı personel alımına dahil olacağını açıkladı. Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman?

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım Bakanlığı personel alımı tarihi ve şartları henüz belli olmadı. Bakan Bekir Pakdemirli personel alımları hakkında şu sözleri kaydetti:

"Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." dedi.

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Ayrıca Pakdemirli, "Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR’a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.