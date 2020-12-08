Tarım Bakanlığı personel alımı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bakanlığı için kadrolu personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleşecek ve mülakata yapılmadan kura ile düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı için toplamda 826 kadrolu işçi alınacak. Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım Bakanlığı personel alımı tarihleri henüz belli olmadı. Resmi kaynaklardan personel alımı hakkında detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler.

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Bakan Bekir Pakdemirli personel alımları hakkında şu sözleri kaydetti:

"Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." dedi.

Ayrıca Pakdemirli, "Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR’a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım Bakanlığı personel alım şartları arasında mülakat olmayacağı gelen bilgiler arasında. Net bir bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.