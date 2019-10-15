Tarım Bakanlığı hileli ürünler hangileri? İşte 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi..

Tarım Bakanlığı hile yapan firmalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün listesini kamuoyuna duyurdu. Hileli ve sağlığa zararlı ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Listede bazı içecek ve çikolatalarda kullanılan “Sildenafil sitrat" isimli ilaç etken maddesi dikkat çekti. Tarım Bakanlığı hile yapan firmalar hangileri? diye merak edenleri çin Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi haberimizde..

“GIDA DENETİMLERİ YETERLİ DEĞİL"

Üretici firmaların yeterince denetlenmediğini ifade eden . Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, şunları söyledi:

"5996 sayılı kanun kapsamında gıda denetimi, Kamu denetimi gıda hilelerinin önüne geçmek için çok önemli. Bunların frekanslarının artırılmasını biz öneriyoruz. Şu anda 675 bin civarındaki kayıtlı onaylı işletmeleri, 6 bin 800 civarında teknik personel denetliyor. Ve ortalama yılda 1 kez bir işletmenin denetleniyor olması bu sayının yetersiz olduğunu gösteriyor. Yapılan tespitlerde farklı gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılan firmalar, belli aralıklarla bakanlıkça yayınlanıyor. Bu bir parça caydırıcı etki yapabiliyor ancak yapılan incelemeler gösteriyor ki aynı firmalar isim değiştirerek bu hatayı, bu yanlışı yapmaya devam ediyorlar. Bu da gösteriyor ki uygulanan cezai yaptırımlar yeterli değil. Cezai yaptırımların da artırılması son derece önemli" şeklinde konuştu.

“SİLDENAFİL MADDESİ ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

“Hile yapılan, taklit tağşiş yapılan ürün gruplarından bir tanesi de içecek grubunda tespit edilen ilaç etken maddesi." diyen Şenyurt, "Son derece tehlikeli, insanları ölüme götürebilecek, kalp krizlerine yol açabilecek, doktor kontrolünde verilmesi gereken ilaç etken maddeleri. “Sildenafilö örneğin tespit edilmiş. Bunlar enerji içeceklerinde, çikolatalarda yine performans artırıcı ürün olarak sunulmakta ve halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. Son derece tehlikeli. Bu tür ürünler üreten firmalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve kovuşturma yapılıyor. Ama bu konuda halkımızın da dikkatli ve duyarlı olması lazım. Bu kadar ucuz olmamalı, bu ürünlere ulaşım bu kadar kolay olmamalı. Zaten bu yüzden yasaklı" dedi.