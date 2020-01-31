Tarihi yarımadadaki oteller güçbirliği yaptı

İstanbul turizminin en önemli bölgesi olan ve Anıtlar Kurulu’na kayıtlı eserlerin yüzde 90’ına ev sahipliği yapan tarihi yarımadadaki oteller güçbirliği yapma kararı aldı. Bu amaçla Sirkeci’den başlayıp Topkapı surlarına kadar olan alanı kapsayan tarihi yarımadadaki oteller Old City Otelciler Platformu adı altında birleşti. Platformda ilk etapta 400 otelin yer alacağını belirten Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz, önümüzdeki dönemde ise otel sayısının bine kadar yükselmesini beklediklerini ifade etti.

TURİZM İÇİN EK GELİR YARATIR

Old City Otelciler Platformu sayesinde tarihi yarımadadaki otellerin parçalı yapıdan kurtulacağını ve büyük bir temsil gücüne kavuşacağını kaydeden İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Aydın Karacabay da: “Bu platformla en büyük hedefimiz booking.com ve Expedia gibi rezervasyon sitelerine ödediğimiz komisyonları düşürüp oda fiyatlarını yükseltmek. Bunu başarabilirsek İstanbul turizmi için önemli bir ek gelir yaratmış olacağız. Bunun yanında hem İstanbul hem Türk turizmi için yurtdışında lobi çalışmaları yürüteceğiz. Bölgemizi anlatırken İstanbul’u ve ülkemizi de anlatacağız” dedi.

FENOMENLERLE BİLİNİRLİK ORANI ARTIRILACAK

Bölgenin tarihini ve kültürünü yurtdışında daha iyi tanıtmak için özel çalışmalar yapacaklarını belirten Akyüz şunları kaydetti: “Özellikle sosyal medyadaki güçlü isimleri ve kanaat önderlerini kullanmayı düşünüyoruz. Fenomenleri bölgeye davet edip tarihi yarımadadaki turizm potansiyelini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkaracağız. Bölgenin tarihi ve turistik yapıların merkezinde olduğunu vurgulayacağız. Ayrıca bu sene özelinde Balkan ülkelerinden ve Avrupa’dan daha fazla turist getirebilmek için tek tek ülke bazlı çalışmalar organize edeceğiz. Bu çalışmalarla Avrupalı turist sayısında artış sağlayabileceğiz.”

TOPLU SATIN ALMA YAPARAK MALİYETLERİ DÜŞÜRECEKLER

Oluşturacakları güçbirliği sayesinde yerel yönetimler nezdinde de temsil güçlerinin artacağını kaydeden Karacabay, bu sayede karşılaştıkları problemlere daha kolay çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade etti. Karacabay ayrıca birlik sayesinde toplu satın almalarla maliyetleri düşüreceklerini ve düzenli eğitimlerle de daha kalifiye bir iş gücüne ulaşacaklarını söyledi. Karacabay, yapacakları çalışmaların nihai amacının ise İstanbul’un değerini artırmak olduğunu aktardı.