Tarihi satış Zoom'dan yapıldı! İstanbul, oyunda Berlin-Londra'yı geçti

2010 yılında İstanbul’da Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satıldı. Zynga, şirkete 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek. Peak, bu satış işlemiyle Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) olmayı başardı. Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü koronavirüs sebebiyle tarihi anlaşmanın Zoom üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Habertürk TV’de Gün Başlıyor programına katılan İnönü, “Bugün oyun konusunda İstanbul ve Türkiye, Londra, Berlin gibi merkezlerin artık çok ilerisinde diyebiliriz” dedi. Peak’in yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik bir ekipten oluştuğunu belirten İnönü, “Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız” dedi. 2017’de Zynga, Peak’in kart oyunları bölümünü 100 milyon dolar nakit karşılığında satın almıştı. Zynga’nın hisseleri, Peak Games’i satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

OYUNCU SAYISI % 60 ARTACAK



Peak’in açıklamasına göre, bu satışla birlikte Zynga’nın günlük aktif oyuncu sayısı yüzde 60 artacak. Peak’in en popüler oyunları olan Toon Blast ve Toy Blast, en çok indirilen 20 oyun arasında yer alıyor. İki oyunu her gün 12 milyon kişi oynuyor.

ANNE-BABALARA ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZA İNANIN



PEAK’in kurucusu, 40 yaşındaki Sidar Şahin daha önce de pek çok başarılı girişime imza attı. Bunlardan ilki, 2003’te kurduğu mobil oyun şirketi Funpac’ti. Şirket bugün Mynet bünyesinde faaliyetine devam ediyor. Şahin’in kurduğu Gamegarden da Doğan Holding’e satılmıştı. Şahin 2010’da trendyol.com’un da kurucuları arasında yer aldı. Şahin, “Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar” dedi.