Tarihi kampanyayla ‘uyuyan dev' uyandı

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Gayrimenkul sektörü uzun süredir göremediği hareketli günlere, düşük faizli kredi kampanyasıyla yeniden kavuştu. Ay başından bu yana yaşanan hareketlilik birçok yan sektöre can suyu oldu. Mayısta 50 bine düşen aylık satış rakamının haziranda 130 bine ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Konuttaki bu trend şimdiden Emlak Konut GYO’nun satışlarında da kendini göstermiş durumda.

EMLAK KONUT’A İLGİ BÜYÜK



Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indirimi hamlesinin hemen ardından 2 Haziran’da ‘Hayallerini erteleme Türkiye’ sloganıyla kampanya başlatan Emlak Konut 13 günde 4 bin 710 adet satış yaptı. Elde edilen ciro ise 5.65 milyarı buldu. Sektör oyuncuları da Emlak Konut GYO projesi olmayan münferit projeleriyle kampanyaya destek vermeye başlayınca rakam daha da büyüdü.

Haziran ayının ilk 10 günün gerçekleşen satışların, ay sonuna kadar en az 130 bin civarında bir satış rakamına ulaşılacağının habercisi olduğunu ifade eden İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Tarihi kampanyayla ‘duran dev’ uyandı. Üzerine ölü toprağı serpilmiş bir sektör yeniden diriltildi. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

BU FİYATLAR BULUNMAZ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sektör temsilcileriyle toplantı yaptığını hatırlatan Durbakayım “Toplantıda da beyan ettiğimiz gibi kampanyaya topyekün sektörün destek vermesi söz konusu. Ancak her projenin özelliğine göre sunduğu fırsatlar farklı” dedi. Kampanyayla birlikte sektörde çok büyük bir hareket yaşandığını ifade eden Durbakayım, “Çok büyük bir ivme kazandık. En son 2 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yapılan kampanya çok ses getirmiş ve kamuoyunda heyecan yaratmıştı. Ama bu kez daha büyük bir hareket söz konusu. Çünkü insanlar bir daha bu fiyatları, bu avantajları bulamayacaklarını biliyorlar” diye konuştu.

2 YIL BOYUNCA TAKSİT YOK



Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden konut aldığında, fiyatının yüzde 80’i için kredi kullanabiliyor. Yüzde 5’i peşinat olarak öderken, kalan yüzde 15’lik kısmı ise 3. yılda ödemeye başlıyor. Taksitlerin de 24 ay sonra başladığı kampanya kapsamında faiz oranı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyona liraya kadar yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü için yüzde 0.79 olarak uygulanıyor. Bunlara ek olarak bir de yüzde 10 indirim veriliyor

EV HAYALİ KURAN DA EVİNE EKMEK GÖTÜREN DE SEVİNDİ



Konut piyasasında başlayan hareketlilik birçok sektörü de canlandırdı. Kampanya, yıllardır ev hayali kuranların bu umudunu gerçeğe dönüştürme şansı verirken, satılan her ev, salgın nedeniyle evine ekmek götürme derdine düşen birçok kişiye aş ve iş oldu. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım kampanyanın etkilerini “Kampanyanın yansımaları devam ettikçe, gayrimenkul sektörünün hareketlenmesiyle 250 yan sektör daha harekete geçiyor. Malzemecisinden mobilyacısına, boyacısına kadar herkesin işi canlanıyor. Ekonominin çarklarının dönmesi de istihdama katkı sağlıyor. Bu da yüzbinlerce kişi için iş, aş demek” sözleriyle anlattı. İlk el konut satışlarının payının yüzde 50’ye çıkmasını beklediklerini de anlatan Durbakayım “Özellikle bu verinin yüksek olması, markalı konutları çok yakından ilgilendiriyor. Zira birinci el konut satışının anlamı inşaat sektörüne aktarılmak istenen ‘cansuyunun’ gerçek hedefine ulaşması anlamını taşıyor” dedi.

TAPU’DA İŞLER İKİYE KATLANDI



Kamu bankalarının sıfır konutlar için % 0.64, ikinci el konutlar için ise % 0.74 faizli kredi vermesi Tapu dairelerini hareketlendirdi. Bazı tapu dairelerinde yoğunluğun iki kat arttığı öğrenildi.

İŞARET MAYISTA GELDİ, HAZİRANDA REKOR VAR



Konut satışları virüsün en ağır etkisinin yaşandığı mayısta yıllık bazda yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936’e geriledi. Konut satışları önceki aya göre ise yüzde 19 yükselerek dipten dönüşün sinyalini verdi. İpotekli konut satışları ise henüz kamu bankalarının ‘kredi kampanyası’nı başlatmadığı mayısta yüzde 23.9 artışla 18 bin 483 düzeyine yükseldi. Yabancılara yapılan satışlar da yüzde 78.1 azalarak 860’a geriledi. Rakamları değerlendiren inşaat sektörü temsilcileri toparlanmanın başladığını, haziranda ise tüm zamanların rekor satışını beklediklerini söylediler.

TALEPTE 3 KAT ARTIŞ



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: Mayıs ayının yarısı resmi tatil ve sokağa çıkma yasağıyla geçti. Buna rağmen nisana göre satışlar arttı. Kamu bankalarının kampanyası sonrası salgın öncesine göre talepte 3 kat artış söz konusu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık: Yeni destek paketi önümüzdeki aylarda rekor satışlar getirecek.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu: Kredi kampanyası sayesinde haziranda artış 100 bin bandını aşar.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan: Küresel salgının etkileri azaldıkça sektörümüzde de hareketlenme başladı. Yılın ikinci yarısında geçen seneki konut satış rakamlarına göre artış sağlayacağımızı düşünüyoruz.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Haziranda önemli bir satış rakamına ulaşacağız. Ziyaretçi ve telefon yoğunluğu 10 kat arttı.

KONUT SATIŞLARI (ADET)



2019

Kasım 138.372

Aralık 202.074

2020

Ocak 113.615

Şubat 118.753

Mart 108.670

Nisan 42.783

Mayıs 50.936