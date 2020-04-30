Tarih öne çekildi! İşsizlik parası ödemesi başladı

26 Nisan’a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını aktaran Bakan Selçuk, “IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek” dedi. Öte yandan, PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için hak sahipleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler dün parasını alırken 6-8 ile bitenler de bugünden itibaren PTT şubelerinden işsizlik ödeneğini çekebilecekler.