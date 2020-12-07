Tapuda SMS kaydı yoksa dublörler işbaşında

Dolandırıcılar her geçen gün daha farklı yöntemler bularak vatandaşları mağdur etmeye devam ederken pandemi döneminin favori yöntemi ise tapu işlemleri oldu. Özellikle de e-Devlet’te SMS kaydı yaptırmayan vatandaşları tespit eden dolandırıcılar sahte dublör ve evraklar kullanarak vatandaşın haberi olmadan tapusunu satıyor, haksız kazanç elde ediyor. Son dönemde çok sayıda benzer olay yaşanmaya devam ederken Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşa “Tapu’daki bilgilerinizi güncelleyin” uyarısı yaptı.

TEYİT ALIYORUZ

Zeki Adlı, tapuda her işlemin artık internet üzerinden teyit edilmesiyle art niyetli insanların yeni yönteminin, tapu sahiplerine benzer kişileri ‘dublör’ olarak kullanmak olduğunu belirtti. Sadece bu sene 25 milyar lira değerindeki sahteciliğin önüne geçtiklerini anlatan Adlı “Bu çok büyük bir rakam. Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar” dedi.



