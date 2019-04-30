Tapu harcı ne kadar? Tapu harcı hesaplama nasıl yapılır?

Alıcı ve satıcılar gayrimenkul satışlarında devlete tapu harcı öder. Vatandaşlar, tapu harcının 2019’da ne kadar olduğunu ve hesaplamanın nasıl yapıldığını merak ediyor. Harç konusunda vatandaşların daha az vergi ödemek adına konut satış fiyatını gerçekte olduğundan daha düşük göstermesi problem yaşatıyor. Mart sonuna kadar yüzde 3 üzerinden hesaplanan tapu harcı 2019 1 Nisan tarihinden itibaren yüzde 4 üzerinden hesaplanıyor. Haberin devamında tapu harcının ne kadar olduğunu ve hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

TAPU HARCI NEDİR?

Gayrimenkul satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı devlete ödenen harçtır.

TAPU HARCI HESAPLAMA 2019

31 Mart 2019’a kadar ile yüzde 4 yerine yüzde 3 üzerinden hesaplanan tapu harcı 2019 1 Nisan tarihinde itibaren yüzde 4 üzerinden hesaplanıyor. İşte yüzde 3 ve yüzde 4 olarak hesaplanan örnek tapu harcı miktarları:

300 bin TL’lik ev için 31 Mart tarihine kadar ödenecek tapu harcı örnek hesaplama şu şekilde;

300.000/1000=300

300×15= 4.500 TL alıcı tarafından 4 bin 500 TL ve satıcı tarafından 4 bin 500 TL olmak üzere toplam 9 bin TL tapu harcı ödenir.

300 bin TL’lik ev için 1 Nisan tarihinden itibaren ise ödenecek tapu harcı hesaplaması şu şekilde;

300.000/1000=300

300×20= 6.000 alıcı tarafından 6 bin TL ve satıcı tarafından 6 bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL tapu harcı ödenir.

ARSA TAPU HARCI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir.

TAPU HARCI NE KADAR?

Gayrimenkul satış değerinin %2'si oranında hesaplanmaktadır. Devir işlemlerinde harca ek olarak bir de döner sermaye bedeli ödenmektedir.

TAPU MASRAFINI KİM ÖDER?

Hem alıcı ve hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir.

HARÇ BEDELİ NEREYE YATIRILIR?

Devir işleminin yapılacağı yerin bağlı olduğu vergi dairesine yapılabilirken bununla birlikte ilgili tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalara da yatırılabiliyor. Ödenecek tutar ile ödemelerin yapılması gereken banka bilgileri tapu müdürlüğü tarafından kısa mesaj yolu ile alıcı ve satıcıya bildirilmektedir. Buna ek olarak e-tahsilat hizmeti veren müdürlüklerden işlem yapıldığında internet üzerinden harç ödemesi imkanı da sağlanmaktadır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yaparak tapu harcı borç sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

TAPU DEVİR MASRAFLARI NEDİR?

Devir işlemlerinde en yüksek tutarlı masraf, devir harcıdır. Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere gayrimenkul satış değerinin %2'si oranında hesaplanmaktadır. Devir işlemlerinde tapu masrafına ek olarak bir de döner sermaye bedeli karşımıza çıkmaktadır.

DÖNER SERMAYE BEDELİ NE KADAR?

Gayrimenkulün bulunduğu yere göre değişmekle birlikte genellikle 200 - 300 TL civarında hesaplanmaktadır.

İŞ YERİ VEYA KONUT SATIŞ FİYATI TAPUDA DÜŞÜK GÖSTERİLEBİLİR Mİ?

Harç konusunda yaşanan en büyük sorunlardan biri de vatandaşların daha az vergi ödemek adına konut satış fiyatını gerçekte olduğundan daha düşük göstermesidir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile göre emlak vergisi değeri belirlenmekte olup satışlarda en düşük bu bedelin beyan edilmesi zorunludur. Gayrimenkul satış işlemlerinde düşük bedel gösterilmesi yasal bir suç olup tespit edilmesi durumunda vergi cezası kesilmektedir. Dönem dönem vergi daireleri bu konuda geçmişe dönük araştırmalar yapmakta ve usulsüzlük tespit edilen satışların sorumlularına vergi cezası kesmektedirler.