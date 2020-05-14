Tanı kiti hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tanı kiti alanında 10 projeyi desteklediklerini açıkladı. ‘COVID-19 Türkiye Platformu’nun düzenlediği ‘Türkiye’nin Tanı Gücü Sanal Konferansı’na katılan Varank, Dr. Öğretim Üyesi Selim Hanay tarafından Kovid-19’un erken aşamada tespit edilmesine yönelik PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştirildiğini belirtti. Varank “Bu kit ile hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 30 dakikada sonuç alınabilecek. Prototipin haziranda tamamlanması planlanıyor” dedi. Varank, şunları kaydetti: “Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımıza, virüs ülkemiz sınırlarına girmeden başladık. 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var, yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız, diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız.”

446 BAŞVURU GELDİ



TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak Kovid-19 salgını özelinde hızlı bir çağrıya çıktıklarını ve KOBİ’lerden ürün odaklı projelerini talep ettiklerini aktaran Varank, bu kapsamda 1 haftada 446 başvuru aldıklarını bildirdi. Varank, 35 projeyi destekleme kararı aldıklarını da dile getirerek, tanı alanındaki söz konusu çağrı kapsamında 10 projeyi desteklediklerini söyledi.

3 MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜNE ASGARİ ÜCRET KADAR BURS



YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) üniversite sınavında dereceye giren gençlerin bu bölümleri tercih etmesini sağlamak amacıyla dikkat çekici bir işbirliğine imza attı. Bakan Varank’ın da katıldığı törende imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak. Tercih sıralamasında 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri oranında burs verilecek. Törende konuşan Varank “Kamu sektörü, reel sektör ve akademinin işbirliğiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok” dedi.

YERLİ İLAÇ HAZİRANDA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ilaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projenin devam ettiğini belirterek, “Haziran ayında, bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak” dedi.